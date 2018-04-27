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G6, ve için Oreo göründü

LG G6, LG G5 VE LG V20 İÇİN OREO GÖRÜNDÜ
27 Nisan 2018, Cuma Güncelleme : 12:10:12

'nin üst seviye telefonları , ve için yakında güncellemesi geliyor.

kullanıcılarının merakla beklediği haber sonunda geldi. LG, yakında G6 modelinden başlanarak sonrasında da ve modelleriyle devam ederek güncellemesini dağıtacağını onayladı.

İlk olarak ana vatanı Güney Kore'de dağıtılacağı belirtilene için Oreo güncellemesinin sonrasında ise diğer cihazlara ve diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

LG G6 için Oreo neler getiriyor?

Yeni Oreo güncellemesiyle beraber, geliştirilmiş arayüz, PIP modu, daha hızlı bir kullanım, daha iyi bir batarya ömrü ve geliştirilmiş stabilite gibi özellikler eklenecek.

Öte yandan LG, şu sıralar ise ayrıca LG G7 ThinQ telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

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