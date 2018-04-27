LG kullanıcılarının merakla beklediği haber sonunda geldi. LG, yakında G6 modelinden başlanarak sonrasında da LG G5 ve LG V20 modelleriyle devam ederek Android 8.0 Oreo güncellemesini dağıtacağını onayladı.

İlk olarak ana vatanı Güney Kore'de dağıtılacağı belirtilene LG G6 için Oreo güncellemesinin sonrasında ise diğer cihazlara ve diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

LG G6 için Oreo neler getiriyor?

Yeni Oreo güncellemesiyle beraber, geliştirilmiş arayüz, PIP modu, daha hızlı bir kullanım, daha iyi bir batarya ömrü ve geliştirilmiş stabilite gibi özellikler eklenecek.

Öte yandan LG, şu sıralar ise ayrıca LG G7 ThinQ telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.