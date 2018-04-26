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SE 2'nin yeni özellikleri belli oldu

İPHONE SE 2'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU
26 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 17:24:33

Kimi kaynağın "Ucuz " olarak nitelendirdiği ve uzun zamandır dedikodularda ismi anılan iPhonse SE 2 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların sahibi ise ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Ben Geskin.

SE 2 hakkındaki söylentiler kaldığı yerden aynen devam ediyor. Sızıntı kaynağı Ben Geskin'e göre iPhone SE 2'de, iPhone X'in bazı özellikleri olacak.

Geskin telefonun kod adının Jaguar olduğunu, cam kasaya ve kablosuz şarj özellikleriyle donatıldığını belirtti. Kaynak ayrıca cihazın seri üretimde olduğunu da ileri sürdü.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Telefonun seri üretime girmesi, yakında tanıtılabileceğini de gösteriyor. Bir ihtimalle WWDC 2018'de iPhone SE 2 resmen açıklanabilir. Daha önce isimsiz sanayi kaynakları tarafından da iPhone SE 2'nin WWDC etkinliğinde tanıtılabileceği dile getirilmişti.

FİYAT BİLGİSİ VAR MI?

Eski tarihli raporlara göre iPhone SE 2'nin tasarımı orijinal iPhone SE gibi olacak, ancak cihaz üstünde kulaklık girişi bulunmayacak. Ayrıca fiyatının da makul olacağı spekülasyonlarda geçen diğer bir detay.

Sonuç olarak bu dedikoduları ve iddiaları doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Neler olup biteceğini ise hep birlikte WWDC 2018'de göreceğiz.

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