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çıkış tarihi belli oldu

ONEPLUS 6 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
23 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 21:36:05

Yılın merak edilen telefonlarından olan 'ın tanıtım tarihi bugün itibarıyla belli oldu.

, amiral gemisi katil olarak da anılmaya başlayan üzerinde çalışıyor. Ancak Çinli şirket henüz resmi olarak bu telefonun ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamamıştı. Önceki söylentiler, OnePlus 6'nın Mayıs ayı başında piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Bugün itibarıyla telefonun net tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre OnePlus 6 modeli, 18 Mayıs'ta duyurulacak ve akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 600 $ olacak.

Bu arada, OnePlus'ın bu ayın sonunda çıkacak olan bir Avengers temalı OnePlus 6 versiyonunu da çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Bununla birlikte, cihaz sadece OnePlus ürünlerinin resmi olarak satıldığı birkaç ülkede olacak.

OnePlus 6'da ayrıca, çentik, IP67 sertifikası ve çift kameranın yanı sıra güçlü bir Snapdragon 845 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılacak.

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