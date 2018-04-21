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WhatsApp'taki "mesaj bekleniyor.." ne anlama geliyor?

WHATSAPP'TAKİ MESAJ BEKLENİYOR.. NE ANLAMA GELİYOR?
21 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 13:53:14

WhatsApp'ta bazen birilerinden mesaj gelmiş gibi görünür ve "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazar. Peki bu ne anlama geliyor?

WhatsApp'ta "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazısı kullanıcıların karşısına çıkınca şaşırdılar. Bazı kullanıcılar çözümü farklı yollarda ararken WhatApp bu soruna son noktayı koydu. İşte bu sorunun çözümü...

ANLAMI NE?

Habertürk'e göre, bazen size gönderilen bir mesaj yerine yukarıdaki notu görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle size mesajı gönderen kişinin telefonunun çevrimiçi olmasını ve mesajın size ulaşması için şifrelemesini beklemeniz gerekebilir. Bu genellikle siz veya sohbet ettiğiniz kişi WhatsApp'ı tekrar yüklediğinde gerçekleşir.

Bu işlemi hızlandırmak için mesajlaştığınız kişiden mesaj size ulaşana kadar WhatsApp'ı telefonunda açık tutmasını isteyebilirsiniz.

WhatsApp için 16 yaş sınırı iddiası WHATSAPP İÇİN 16 YAŞ SINIRI İDDİASI

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