Akıllı telefonlarla birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan anlık mesajlaşma uygulamaları, cep telefonlarındaki yazışmaları bilgisayarlardan da devam ettirmek için web sürümleri geliştiriyor. Bu özellikle sayesinde yoğun iş temposu içerisinde cepte başlayan konuşmalar, bilgisayar ekranlarında devam ediyor, sonrasında yine cebe geri dönebiliyor.



Turkcell tarafından geliştirilen yerli mesajlaşma platformu BiP de, çok kısa bir süre önce web sürümünü hayata geçirdi. Cepteki mesajlaşmaları PC'ye taşıyan BiP diğer uygulamalardan farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Genellikle kare kodu okuttuktan sonra web sürümünü aktif eden anlık mesajlaşma uygulamaları, sık sık yaşanan kopma ve bağlantı sorunlarına şu ana kadar net bir çözüm bulamazken, BiP mühendisleri özellikle bu sorunu platformu hayata geçirmeden çözdüklerini dile getiriyor.

BiP'in web sürümüyle bir kez bağlantı ve senkronizasyon yapıldıktan sonra kullanıcı istemediği sürüce log off yani bağlantı kopması olmuyor. Bu sayede mesaj kayıpları ya da iletme sıkıntıları yaşanmıyor.

Hürriyet'e göre aynı zamanda bir sosyal platform gibi düşünülüp geliştirilen BiP, "Keşfet" alanında birçok mesajlaşma uygulamasında bulunmayan özellikleri barındırıyor. Cepten mesaj gönderir gibi para transferine imkan veren BiP; altı kişiyle aynıda görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip, titreşim gönderme, kaybolan mesajı bulma, HD fotoğraf gönderme, oyun, faks, çıkartma ve caps gönderme, BasKonuş gibi özellikleriyle birçok mesajlaşma platformundan kendini ayırıyor. BiP aynı zamanda dosya, belge ve resim gönderimine de imkan sunuyor. 18 milyon kişi tarafından indirilen BİP, 192 ülkede kullanılabiliyor.