Samsung, Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte tasarımı baştan aşağıya değiştirdi. Çerçevesiz tam ekrana sahip olan S8 ve büyük kardeşi bir hayli beğenildi. Arkasından gelen S9 ve S9+'ta bu tasarım devam ediyor. Fakat Samsung'un ilginç bir patenti, S10'un iPhone X'e benzeyebileceği iddialarına neden oldu.

ÇENTİKLİ SAMSUNG GALAXY S10 BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Phone Arena'nın Mobielkopen.net sitesine dayandırdığı haberine göre Samsung, çıkıntılı ekrana sahip telefon modeli için patent başvurusu yaptı Çıkıntı içinde ön kamera ve gerekli sensörler var. Ekranın geri kalan kısmında ise herhangi bir şekilde çerçeve bulunmuyor.

Ayrıca telefonun arkasında sol köşede yatay olarak konumlandırılmış çift kamera var. Cihazın arkasında veya önünde parmak izi tarayıcı yok. Bu durum da parmak izi tarayıcının ekrana entegre olabileceğini işaret ediyor.

Samsung'un diğer patentindeki telefon da dikkat çekici. Cihazın ekranında çıkıntı veya çerçeve yok. Arkasında ise tek kamera var. Belirgin parmak izi tarayıcı da görünmüyor.

PATENTLER KORUMA AMAÇLI DA ALINABİLİYOR

Sızıntı kaynaklarının en başında patentler geliyor. Çıkmamış bir cihaz veya çözüm hakkında bilgi verirler, ama patentler bazen koruma amaçlı da alınabiliyor. Ayrıca Samsung'un çıkıntılı ekrandan yana olmadığı ve mevcut tasarımı geliştirip, devam ettireceği tahmin ediliyor.