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X internete düştü, detayları belli oldu

NOKİA X İNTERNETE DÜŞTÜ, DETAYLARI BELLİ OLDU
16 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 19:43:52

'nın merak edilen yeni akıllı telefonu 'in yeni görüntüsü sızdı ve bazı detayları belli oldu.

'nın ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu olan , yıllar sonra bir kez daha Android kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bugün internete düşen bir görsele göre 27 Nisan tarihinde tanıtılması beklenen yeni Nokia X modeli, bu defa orta segment bir telefon olacak.

Beklenildiği gibi üst seviye özelliklerle piyasaya sürülmeyecek olan bu telefonda 4GB RAM ve Snapdragon'un orta seviye bir yonga setinin bulunacağı ifade ediliyor. Her ne kadar henüz X ismi kesinleşmemiş olsa da, telefonun sızdırılan görüntüsünde yer alan büyük X sembolü, bu telefonun büyük ölçüde Nokia X ismiyle satışa sunulacağını gösteriyor.

Habertürk'e göre, son olarak Nokia X'de yer alan bu sembolün, 10 sayısını değil "X" harfini ifade ettiği de gelen bilgiler arasında. Yine de daha kesin bir bilgi için 27 Nisan 2018 tarihinin beklenilmesi daha doğru olacaktır.

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