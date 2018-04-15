Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Haberleşme alanında 5G teknolojisiyle genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan yapıya geçilecek. KOSGEB ile BTK protokol imzaladı. Nesnelerin interneti ve akıllı şehirler konseptlerinin hızla hayata geçirilmeye çalışıldığı bugünlerde, genişbant haberleşme teknolojileri bu değişimin omurgasını oluşturmakta" açıklamasını yaptı.

Özlü, bakanlığa bağlı kurumların "5G genişbant teknolojisi"ne ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, 2020 yılında 5G mobil altyapısına geçmesinin planlandığını ifade eden Özlü, 2018 Kış Olimpiyatları'nda denemeleri yapılan teknolojinin genişbant erişimde büyük artış meydana getirmesini beklediklerini söyledi.

ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Özlü, 4,5G ihalesi kapsamında operatörlerin yapacakları yatırımlar üzerinden yüzde 45 yerli katkı taahhüdü bulunduğuna işaret ederek, yeni teknolojilerde yurt içi firmaların altyapısının geliştirilmesi ve kullanıma alınması için BTK ile çalıştıklarını anlattı.

Haberleşme alanında 5G teknolojisiyle genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğine dikkati çeken Özlü, "Biz de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üzerinden bu konuda farklı alanlarda çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanında KOSGEB ile BTK bir protokol imzaladı. Protokolle, 2029'a kadar 7 milyar liraya karşılık tutarın en son teknolojiyle yurt içinden temin edilerek tesis edilmesine imkan tanıyacak bir iş birliği olacak." diye konuştu.

"SENSÖRLÜ EKİPMANLARIN YÜZDE 99'U İNTERNETE BAĞLANACAK"

5G teknolojisinin insan hayatında ve sanayide ihtiyaç duyulan daha hızlı iletişim ve büyük veri aktarımı ihtiyacını karşılayacağının altını çizen Özlü, internet teknolojisinin hız ve boyutunun geleceğin şekillenmesinde anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Özlü, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının bulunacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının öngörüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Kısaca 'gigabit toplumu' olarak adlandırılan ve çok büyük miktarlarda verinin her saniye salise işlenerek, yaşamı şekillendiren bir değişimden bahsediliyor. Bu doğrultuda bağlantı yoğunluğunun önemli kısmı, insanlar ve nesneler arasında olacak. Sensör içeren ekipmanların yüzde 99'u internete bağlı hale gelecek. Özellikle nesnelerin interneti ve akıllı şehirler konseptlerinin hızla hayata geçirilmeye çalışıldığı bugünlerde, genişbant haberleşme teknolojileri bu değişimin omurgasını oluşturmakta."

"5G'NİN AVANTAJLARINDAN TÜM SEKTÖRLER YARARLANACAK"

Hızlı, enerji ihtiyacı ile düşük ve verimli haberleşme teknolojisi için tüm ülkelerin yoğun Ar-Ge ve Ür-Ge yaptığını aktaran Özlü, 5G'nin avantajlarından elektronik haberleşmenin yanında tüm sektörlerin yararlanacağını belirtti. 5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel faydalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunduğuna işaret eden Özlü, önceki nesil teknolojilerin arasındaki evrimin aksine 5G'nin veri hızları, bağlantı ve güvenilirlikle ilgili aynı anda gelişme sunacağını kaydetti.

Özlü, 5G'nin ortaya çıkışıyla dikey sektörlerin yeni ürün ve hizmetleri harekete geçirmek için geliştirilmiş teknik kapasiteyi ve entegrasyonu kullanacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5G otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir yönetimi, devlet, sağlık, üretim ve ulaşım gibi daha birçok dikey pazarları tamamen değiştirecek teknik ve işletme yeniliğine yönelik bir ekosistem oluşturacak. Dijital teknolojilerin ekonomik ve toplumsal süreçlere girişi, toplumsal uyum, sürdürülebilir kalkınma gibi ekonomik ve toplumsal zorlukları çözmek için anahtardır. 5G ağ altyapıları, bu toplumsal dönüşümü desteklemek için önemli bir varlık olacak ve endüstriyel değişim, birden fazla sektörü etkileyecek. Biz de bakanlık olarak Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nda da bu konuyu tüm yönleriyle ele alıyoruz."

Kaynak: AA