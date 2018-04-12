ZTE, ilk Z18 Serisi akıllı telefonu Z18 mini'yi resmen duyurdu. Telefon, bir Snapdragon 660 yonga seti, 6GB RAM, arkada 24MP f / 1.7 + 5MP çift kamera ve 80 derece geniş görüş açısı ile 8MP f / 2.0 ön kamera gibi özelliklere sahip.

Nubia Z18 mini 5,7 inç 2160x1080 piksel 18: 9 IPS LCD ekrana sahip ve alüminyum çerçevenin her iki tarafı Gorilla Glass cam ile geliyor. Z18 mini, Beyaz, Siyah, Açık Mavi, Mor ve Pembe seçenekleriyle piyasadaki en renkli telefonlardan birisi oluyor.

Z18 mini, NeoSmart AI olarak adlandırılan özel bir ZTE yapımı yapay zeka ve özel bir ses düğmesi ile geliyor.

Çin'de tanıtılan ZTE Nubia Z18 mini ön siparişleri bugün başlıyor ve ilk siparişler 19 Nisan'da teslim edilecek. 64GB modelin fiyatı 230 € iken 128GB'lık model ise 270 € fiyat etiketine sahip.