Samsung bugün Hindistan'da, Galaxy J7 Duo modelini resmen açıkladı. Orta seviye model bugün itibarıyla 210 € fiyat etiketiyle ve Altın veya Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre Galaxy J7 Duo modeli 5.5 inç Süper AMOLED HD ekrana sahip, arkada 13MP + 5MP çift kamera ve 8MP ön kamerayla gelen cihaz, 3,000mAh değerinde pil ve Android 8.0 yonga seti gibi özellikler taşıyor.

Diğer taraftan Samsung Galaxy J7 Duo, 4GB RAM'li sekiz çekirdeki Exynos 7 Serisi işlemciden güç alırken, 32GB dahili hafıza, parmak izi tarayıcısı, FM Radyo ve isteğe bağlı çift SIM kartı desteği gibi özelliklerle geliyor.

