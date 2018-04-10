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G7 için tarih belli oldu

LG G7 İÇİN TARİH BELLİ OLDU
10 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 15:08:26

'nin merak edilen yeni üst seviye telefonu için tarih sonunda belli oldu.

'nin mobil cihalarda yer verdiği yapay zeka teknolojisi, ThinQ, ilk olarak V30S'te karşımıza çıkmıştı. LG şimdi ise, ThinQ'yu amiral gemisi G-serisine de getiriyor. Bunların yanı sıra LG, yeni amiral gemisini 2 Mayıs'ta New York'ta ve 3 Mayıs'ta da Seul'de tanıtılacağını doğruladı. Şirketin duyurularına göre, ThinQ'nun "Empatik Yapay Zeka" - belli bir dereceye kadar insan benzeri düşünme yeteneğine sahip olacak. Bu anlamda önceki modellerin üzerine bir hayli çıkılmış olacak.

LG, yeni telefonun özelliklerini ise henüz paylaşmadı ancak cihazla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Son olarak gün yüzüne çıkan fotoğraflarda ikili arka kamera ve "Aurora Siyahı", "Platinum Grisi", "Fas Mavisi", "Fas Mavisi (Mat)" ve "Ahududu Gülü" gibi beş renk seçeneği dikkatlerden kaçmıyor. Önceki lara göre, telefonda Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, geliştirilmiş düşük ışıklı fotoğraf yeteneği, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama gibi özellikler olacak.

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