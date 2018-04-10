Son dönemde çentikli akıllı telefonlar bir hayli popüler konumdalar. Apple'ın iPhone X modelinin ardından birçok çentikli telefon daha görmüştük. Bazı üreticiler bu çentiği tamamen kaldırmak için çalışmalar yaparken bazıları da çok sevmişe benziyor. Bu firmalardan birisi de ZTE gibi görünüyor.

Zira görünüşe göre ZTE'nin yeni Iceberg kod adlı telefonunda altta ve üstte olmak üzere 2 tane çentik bulunuyor. Bu çentiklerin dışında telefonun tasarımında dikkat çeken bir diğer detay ise kenarlarındaki şeffaflık. Bu şeffaflıkla aslında köşegen olan telefona kavisli kenar görünümü kazandırılmış.

İşte o telefon;

Oldukça uzun süren bir çalışma sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edilen bu tasarıma sahip telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.