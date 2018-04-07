SEDaily sitesinin haberine göre Samsung, 7 nm üretim teknolojisinin gelişimini planlanandan 6 ay önce tamamladı. Bu üretim süreci Qualcomm'un yeni üst seviye sistem çipi Snapdragon 855'te kullanacak görünüyor.

İSİMSİZ BİR YETKİLİ SAMSUNG'UN YENİ ATILIMINDAN SÖZ ETTİ

Peki söz konusu 7 nm üretimi ne anlama geliyor? Bu şekilde üretilen çipler daha az yer kaplıyor, ayrıca daha düşük enerji tüketimi yaparak daha yüksek saat hızlarında çalışıyor. Yani Snapdragon 855'li telefonlar daha uzun pil ömrü sunacak. Samsung'un bu yılın sonuna doğru 7 nm ile Snapdragon 855'i üretmesi bekleniyor.

Bu arada endüstri içinden bir yetkili (İsim verilmemiş), Samsung'un 7 nm görevlerini tamamladığını ve şirketin 5 nm üstünde çalışmalara başladığını vurguladı.

Bununla birlikte Samsung'un en büyük rakibi olan TSMC ise 5 nm üretim süreci üstünde uğraşıyordu. Bu sene Samsung ve TSMC arasında önceki yıllara göre çok daha sert bir rekabet yaşanacak görünüyor.