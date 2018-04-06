Getcontact uygulamasının ardından Truecaller da kaldırıldı

Kullanıcılarına, rehberlerinde olmayan bir kişi tarafından arandıklarında o numaranın kime ait olduğunu gösteren ve spam olarak belirlenmiş olan numaraları otomatik engelleyebilen hem Android hem de iOS uygulaması olan Trucaller, Google Play Store'dan kaldırılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde kısa süre içerisinde popülerleşen başka bir rehber uygulaması GetContact, BTK tarafından kaldırılmıştı.

Hürriyet'e göre, ayrıca, diğer rehber uygulamaları da güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle incelemeye alınmıştı. Söylenenlere göre Google da, BTK gibi bazı rehber uygulamalardan şüpheleniyor. Ek bilgi olarak, hem Truecaller cephesinden hem de Google tarafından bir açıklama yapılmış değil. Uygulamanın Google Play Store'da neden görünmediği de henüz bilinmiyor.