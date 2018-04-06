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Music rakiplerini korkuttu

APPLE MUSİC RAKİPLERİNİ KORKUTTU
6 Nisan 2018, Cuma Güncelleme : 15:12:28

Music platformunun yeni istatistikleri ortaya çıktı. Hızla büyüyen müzik platformu rakiplerini korkutmaya devam ediyor.

tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Apple Music servisi, günden güne kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Üstelik ücretli kullanıcı sayısındaki artış, başta Spotify olmak üzere diğer bütün rakiplerini korkutacak cinsten.

Çok değil, daha geçtiğimiz ay Apple'ın internet yazılımı ve servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından yapılan açıklamayla, kayıtlı kullanıcı sayısının 38 milyona ulaştığı duyurulan Apple Music, bugün gelen yeni bir açıklamayla bu rakamın 40 milyonun üzerine çıktığı ifade edildi.

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Habertürk'e göre Müzik servisi konusunda sektörün en önemli isimlerinden biri olan Spotify'ın 71 milyon ücretli kullanıcısı olduğu düşünüldüğü zaman, henüz Apple Music'in önünde epey bir yol olduğu düşünülebilir. Yine de aradaki farkın kapanıp kapanmayacağını zaman gösterecek.

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