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'e GIF özelliği geri döndü

SNAPCHAT'E GIF ÖZELLİĞİ GERİ DÖNDÜ
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 12:23:05

Yakın zamanda kaldırılan için GIF desteği yeniden platforma eklendi.

Ünlü GIF (hareketli görsel) servisi Giphy, kısa sürede Instagram ve kullanıcılarının favori araçlarından birisine dönüşmüştü. Ancak geçtiğimiz ay Giphy kitaplığına sızdırılan ırkçı bir GIF'in ardından, Instagram ve Snapchat, kullanıcıların hikayelerine GIF eklemelerine olanak tanıyan özelliği askıya almışlardı.

Irkçı GIF'in ortaya çıkmasından kısa süre sonra söz konusu içeriği kaldırdığını ve moderasyon sistemini sıkılaştırdığını açıklayan Giphy, ilk olarak Instagram'a geri dönmüştü. Snapchat de bir hafta gecikmeli olarak aynısı yaptı.

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Habertürk'e göre Giphy, moderasyon sistemindeki bir hata nedeniyle kitaplığına sızan GIF'in ardından tüm arşivini dört kez kontrol ettiğini duyurmuştu. Servis bundan böyle kullanıcılar tarafından arşivine eklenen tüm GIF'leri kontrol edecek.

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