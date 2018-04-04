Benchmark veritabanları piyasaya çıkmamış cihazlar hakkında sağlam bilgiler veriyor. GeekBench'te SM-G8750 model numarasına sahip bir telefon tespit edildi. Samsung Galaxy S9 mini olduğu ileri sürülen telefonda Snapdragon 660 sistem çipi yer alıyor. Bu çip 8 çekirdekli ve Adreno 512 GPU'suna sahip.

AMİRAL GEMİLERİNDEKİ RAM DEĞERİNE SAHİP!

Sızıntıda dikkat çeken bir nokta daha var, o da RAM miktarı. S9 mini'de 4 GB RAM var görünüyor. Normalde bu kadar RAM amiral gemisi modellerinde olurdu. Bu arada cihazda Android 8.0 Oreo işletim sistemi var.

Telefon GeekBench'te tek çekirdekten 1619, çoklu çekirdekten ise 5955 puan almış.

Galaxy S9 mini'de 5 inç'lik çerçevesiz ekran ve 2500-2750 mAh pil olması bekleniyor. Telefon haziran veya temmuz ayına kadar piyasaya çıkmayabilir.

Sonuç olarak bu durum Galaxy S9 mini'nin varlığını kanıtlamıyor, belki başka bir model de olabilir.