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'te yazışmaları çalan keşfedildi

ANDROİD'TE YAZIŞMALARI ÇALAN VİRÜS KEŞFEDİLDİ
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 12:32:55

kullanıcılarını tehdit eden yeni , kullanıcının tüm mesajlaşmalarını ele geçirip başkalarına gönderiyor.

Gün geçmiyor ki kullanıcılarının başı yeni bir le derde girmesin. Bu defa ortaya çıkan zararlı yazılımın hedefinde üçüncü parti mesajlaşma uygulamaları var. Virüsün kaynağı ise Çin!

Yapılan araştırmalara göre henüz bu virüs Google Play Store'a sızabilmiş değil. Daha çok mail vb yollarla telefonlara bulaşıyor. Telefona bir kere bulaşan zararlı yazılım, hemen işe koyularak cihazdaki tüm kayıtlı konuşmaları uzak bir sunucuya göndermeye başlıyor. Şu an için virüsün SMS olarak tabir edilen mesajlara erişim sağlayamadığı ancak WhatsApp, Skype, Telegram gibi üçüncü parti uygulamalar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Bu virüs akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor! BU VİRÜS AKILLI TELEFONLARI KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR!

Habertürk'e göre siber güvenlik uzmanları, Google Play'de yer alan uygulamaların güvenli olduğunu ancak APK olarak ifade edilen Google Play dışı uygulamaların bu virüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

500.000 Android kullanıcısı tehlikede 500.000 ANDROİD KULLANICISI TEHLİKEDE

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