OnePlus, Samsung, Motorola, HTC, LG veya Apple gibi markalardan daha ucuz bir akıllı telefon sunan bir şirket olarak yıllardır karşımıza çıkıyor. Zaten bu kadar adını duyurmasının sebebi de üst seviye donanımları uygun fiyatlarla sunmasıydı. Ancak yükselen piyasa rekabetiyle birlikte OnePlus da fiyatlarını yavaş yavaş yukarılara çekti.

Firmanın yeni telefon modeli OnePlus 6'nın fiyatı da aynı şekilde önceki OnePlus 5T modeline göre biraz daha yüksek olacak.. Yeni bir rapor, yaklaşan OnePlus 6 modelinin fiyatının 525 $ 'dan başlayacağını ve yaklaşık 700 $'a kadar çıkacağını gösteriyor.

OnePlus 6'nın en ucuz versiyonu 64GB depolama alanıyla gelecek ve en pahalı olan model ise 256GB depolama alanına sahip olacak. 128GB'lık orta model ise yaklaşık 600 $ fiyat etiketine sahip olacak.

Önceki OnePlus 5T modeline kıyasla tüm hafıza seçenekleri için yaklaşık 50 $'lık bir artış söz konusu gibi görünüyor.