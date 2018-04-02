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9'un teknik i sızdı! Çok iddialı özellikler!

NOKİA 9'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIZDI! ÇOK İDDİALI ÖZELLİKLER!
2 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 22:34:42

'nın yeni nesil akıllı telefon modeli 'un teknik i gün yüzüne çıktı. İnternete düşen bu özellikler eğer doğruysa bu telefon bir hayli ses getirebilir.

HMD tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon satışlarında başarılı işlere imza atmayı başaran , şu sıralar yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin adı ise . Teknik detaylarıyla bir hayli ses getireceğe benziyen Nokia 9 modelinin ortaya çıkan i detayları.

NOKİA 9 ÖZELLİKLERİ

Çin'de piyasaya çıkan İlk üçlü lensli arka kamera olacak olan Nokia 9, ana (geniş), tele ve siyah-beyaz olmak üzere, 41MP, 20MP ve 9.7MP değerlerinde sensörlere sahip olacak. Bu kameranın piyasadaki en üst seviyedeki kameralardan birisi olacağını belirtelim.

Ama daha da ilginç olanı, sızan özelliklere göre telefonda Xenon flaş olacak. Bu, akıllı telefonlarda uzun süredir görmediğimiz bir özellik ve hayranların uzun süredir beklediği bir özellik.

Nokia 9'da bunun yanı sıra 150,6 x 75,2 x 7,3 mm'lik boyutlar olacak gibi görünüyor.

Nokia 9'un diğer dedikoduları arasında 6.0.1 inç QHD OLED ekran, 18: 9 en boy oranı, Snapdragon 845 yonga seti, IP68 sertifikası, cam içi "parmak izi sensörü" ve 3,900 mAh pil bulunuyor.

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