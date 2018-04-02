KAAN N2 DUYURULDU

Başarı yeni telefonu KAAN N2'yi resmen duyurdu. Telefonda 5.7 inç'lik 1440 x 720 çözünürlüğünde ekran kullanılmış. Yapılan açıklamaya göre telefonunda ekran gövde oranı %83.

Biliyorsunuz son dönemlerde akıllı telefonlarda çift ana kamera kullanılıyor, KAAN N2 de buna uymuş. Cihazda önceki modellerin aksine 13+8 MP'lik ikili kamera sistemi var. 8 MP'lik sensör 120 derecelik geniş açıya sahip.

Metal gövdeyle gelen N2'nin arkasında yer alan parmak izi okuyucusu, biyometrik güvenlik dışında, çağrı cevaplama, kameraya hızlı erişim, fotoğraf çekimi, uygulamaları kilitleme, ekranlar arası dolaşma gibi farklı özellikler de sunuyor.

KAAN N2'NİN TAM OLARAK ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:&NBSP;

Boyutlar: 152.2 x 76.6 x 8.25 mm

Ağırlık: 145 gr

Ekran: 5.7 inç HD Plus çözünürlük (1440x720)

İşlemci: 8 çekirdekli 1.5 GHz'de çalışan sistem çipi

RAM: 3 GB

Kamera: 13+8 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera

Depolama alanı: 32 GB dahili hafıza (128 GB microSD kart desteği)

Pil: 3000 mAh (Hızlı şarj + 5V-2 A şarj cihazı)

Bağlantılar: 4.5G LTE, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0

Parmak izi okuyucu: Var

Renk seçenekleri: Siyah ve altın

KAAN N2'NİN FİYATI NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre KAAN N2'nin fiyatı 999 TL.