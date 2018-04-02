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, 'teki o özelliği almadı

İPHONE 5S, İOS 11.3'TEKİ O ÖZELLİĞİ ALMADI
2 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 22:43:25

, güncellemesini yayınladı ve iPhone'lar son yazılıma güncellendi. Ancak , iOS 11.3'teki özelliğini almadı. Sebebi ne?

geçtiğimiz gün merakla beklenen güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone'lar son güncellemeye kavuşmuş oldular. Bu güncellemede merakla beklenen özelliği de bulunuyor. Ancak iOS 11.3 güncellemesini alan cihazlardan modeli bu yeni Pil Sağlığı özelliğini almadı.

SEBEBİ NE?

Bunun sebebi ise iPhone 5s'in eskiyen pil nedeniyle yavaşlatılmıyor olması yer alıyor. Apple sadece iPhone 6 ve üzerindeki modelleri pil durumuna göre yavaşlatıyor. iPhone 5s'in çok güçlü olmadığı ve eskiyen pillerin dahi telefonu kapanmadan devam ettirebilecek kadar güç sağlayabildiği söyleniyor.

Pil Sağlığı özelliği ise, iPhone'ların bataryasının durumuna göre işlemcilerinin yavaşlatılmasının kullanıcı kontrolünde olması anlamına geliyor.

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