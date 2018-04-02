AA muhabirinin, BTK'den aldığı bilgiye göre, toplu SMS hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'ler konusunda son dönemde gelen şikayetler arttı. Yapılan başvurularda, söz konusu SMS'lerin bazı işletmeciler aracılığıyla rahatsız edecek boyutta gönderildiği belirtildi.

BAZI İŞLETMECİLERİN YETKİLERİ İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan BTK tarafından işletmecilere, "düzenlemelere aykırı faaliyette bulunulmasına, usulsüz içeriğe ve biçime sahip SMS gönderimi aracılığına asla müsaade edilmeyeceği" uyarısında bulunuldu.

Çalışma kapsamında, birçok işletmeciye idari yaptırım uygulanırken, düzenlemelere aykırı faaliyette bulunan bazı işletmecilerin yetkileri iptal edildi, bazılarının faaliyetleri kısıtlandı veya durduruldu. Kurum tarafından başlatılan inceleme kapsamında bazı işletmecilerden de açıklama istendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'lere yönelik ilave tedbirlerin alınması için çalışma yapan kurum, toplu SMS konusunda faaliyet gösteren işletmecilerle gerçekleştirilen toplantıda, faaliyetlerin çizilen yasal çerçevede yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Kurum tarafından dolandırıcılık amaçlı, kumar, yasa dışı bahis gibi usulsüz içerikte ve biçimde SMS'leri gönderen, gönderimine aracılık eden kişi ve işletmecilere, başta yetkilendirme iptalleri olmak üzere en ağır idari para cezalarının uygulanacağı iletilerek, söz konusu usulsüzlüklere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA