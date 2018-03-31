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Evinizde kaç tane eski var?

EVİNİZDE KAÇ TANE ESKİ TELEFON VAR?
31 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 19:06:23

Yeni yapılan anket sonuçlarına göre, kullanıcılar çok sık değiştirmeye başlamış ve evlerdeki telefon sayısı bir hayli yükselmiş.

Akıllı ların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların telefon değiştirme sıklıkları bir hayli arttı. Bu akıllı cihazların donanımsal ve yazılımsal kullanım ömürleriyle de doğru orantılı olan bu durumla birlikte evlerdeki eski telefon sayısı bir hayli arttı. Peki ortalama evlerde kaç tane eski telefon bulunuyor?

Bu anlamda gerçekleştirilen bir anket ise ortaya ilginç sonuçlar çıkarıyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİNDE 5'TEN FAZLA!

2000 civarında insanın katıldığı anket sonuçlarına göre, insanların evlerinde bir hayli eski telefon bulunuyor. Ankete katılanların %25.47'si evinde 5 ya da daha fazla telefon olduğunu söylerken, bunun ardından %20.84 ile 2 telefon geliyor. Evinde 3 eski telefon bulunduranların oranı %17.01, 1 telefon bulunduranların oranı ise %14.26. Evinde eski telefon bulundurmayanların oranı ise sadece %10.75.

Peki siz evinizde eski telefon bulunduruyor musunuz?

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