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Samsung 9 ne zaman çıkacak?

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 NE ZAMAN ÇIKACAK?
29 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 16:54:29

Samsung 9 hakkında iddialar devam ediyor. Daha önce yayınlanan birkaç raporda Samsung'un Note 9'u beklenenden daha önce çıkarabileceği ileri sürülmüştü. Şimdi bu söylenti zincirine bir başka halka eklendi.

Geçtiğimiz hafta SamMobile sitesi tarafından Note 9 için yazılım testleri başladığı belirtilmişti. Bu durum telefonun beklenenden daha önce çıkabileceği yorumlarını da gündeme getirdi. Erken çıkış zaten birkaç farklı kaynak tarafından iddia edilmişti. Yeni bir iddia ise konuyu bir kere daha ele aldı.

GALAXY NOTE 9 EN BÜYÜK EKRANLI SAMSUNG TELEFON OLACAK!

The Investor sitesinin aktardıklarına göre Samsung Display yakın zamanda Note 9 için OLED paneller üretmeye başlayacak. Samsung genel olarak panel üretimine haziran ayında başlardı. İşte dedikodu çarkları da bu sırada iyice dönmeye başladı ve Note 9'un erken çıkabileceği sesleri tekrardan yükseldi. Üretimin klasik tarihten daha önce yapılması erken çıkışı işaret ediyor. Yani bu durum doğruysa 9, temmuz ayında veya ağustos başında çıkabilir.

Kaynaklara göre Galaxy Note 9, Samsung'un en büyük ekranlı akıllı telefonu olacak. Note 8'de 6.32 inç'lik ekran var. Note 9'un ekranı ise 6.38 inç olacak. Arada 0.6 inç'lik fark var. Ayrıca Note 9'da ekrana entegre parmak izi tarayıcısı da yer almayacak.

Kaynaklar Samsung'un yeni iPhone'larla rekabet etmek için Note 9'u daha önce çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

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deadspace deadspace

yada yanlış hatırlıyorum boşverin

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cevapla 29.03.2018 20:40
deadspace deadspace

7" lik galaxy telefonlar da var :D galaxy mega mıydı neydi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.03.2018 20:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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