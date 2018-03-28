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Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte tüm detayları

XİAOMİ Mİ MİX 2S TANITILDI: İŞTE TÜM DETAYLARI
28 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 21:48:31

Emre Çetinkaya

Çinli yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Mix 2S'i duyurdu. Bu telefon özellikleriyle ve tasarımıyla büyük ses getirecek gibi görünüyor.

, Çin'in Şangay bölgesinde gerçekleşen bir medya etkinliğinde, 2018'deki ilk amiral gemisi modelini piyasaya sundu. Mi Mix 2S modeli önceki yıl tanıtılan Mi Mix 2 ile aynı tasarım diline sahip. Tasarımın dışında telefonda Qualcomm'un en yeni 10nm Snapdragon 845 yonga seti bulunurken, arka tarafta ise bir çift kamera bulunuyor.

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Genel anlamda telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

İşletim sistemi Android 8.0 Oreo tabanlı MIUI 9.5
Ekran 5.99-inç 18:9 IPS LCD 2160 x 1080
Gorilla Glass 4
403ppi piksel yoğunluğu
Yonga seti Sekiz çekirdek Qualcomm Snapdragon 845
Dört Kryo 385 cores up to 2.80GHz
Dört Kryo 385 cores at 1.70GHz
10nm
GPU Adreno 630
RAM 6GB/8GB LPDDR4X
Dahili hafıza 64GB/128GB/256GB UFS 2.1
Genişletilir Hafıza No
Batarya 3400mAh
Şarj USB-C
Quick Charge 3.0 (9V/2A)
Kablosuz Şarj
Suya dayanıklılık Hayır
Arka kamera 12MP f/1.8 1.4-micron piksel+ 12MP f/2.4 telefoto lens
Sony IMX 363 + Samsung S5K3M3
Dual Pixel otofokus, 4K@30fps, 720p@120fps
Ön kamera 5MP f/2.0 lens, 1.12-micron piksel
Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO
NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0
GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou
Güvenlik Parmak izi sensörü
SIM Dual Nano SIM
LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18
19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41
Ölçüler 150.9 x 74.9 x 8.1mm
Ağırlık 191g
Renkler Siyah, Beyaz

Mi Mix 2S'in 6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli bu hafta itibarıyla 530 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model ise 575 dolar fiyat etiketiyle gelecek. Son olarak 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model, 640 dolar fiyatla satışa çıkacak.

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