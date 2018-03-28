Xiaomi, Çin'in Şangay bölgesinde gerçekleşen bir medya etkinliğinde, 2018'deki ilk amiral gemisi modelini piyasaya sundu. Mi Mix 2S modeli önceki yıl tanıtılan Mi Mix 2 ile aynı tasarım diline sahip. Tasarımın dışında telefonda Qualcomm'un en yeni 10nm Snapdragon 845 yonga seti bulunurken, arka tarafta ise bir çift kamera bulunuyor.

Genel anlamda telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

İşletim sistemi Android 8.0 Oreo tabanlı MIUI 9.5 Ekran 5.99-inç 18:9 IPS LCD 2160 x 1080

Gorilla Glass 4

403ppi piksel yoğunluğu Yonga seti Sekiz çekirdek Qualcomm Snapdragon 845

Dört Kryo 385 cores up to 2.80GHz

Dört Kryo 385 cores at 1.70GHz

10nm GPU Adreno 630 RAM 6GB/8GB LPDDR4X Dahili hafıza 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 Genişletilir Hafıza No Batarya 3400mAh Şarj USB-C

Quick Charge 3.0 (9V/2A)

Kablosuz Şarj Suya dayanıklılık Hayır Arka kamera 12MP f/1.8 1.4-micron piksel+ 12MP f/2.4 telefoto lens

Sony IMX 363 + Samsung S5K3M3

Dual Pixel otofokus, 4K@30fps, 720p@120fps Ön kamera 5MP f/2.0 lens, 1.12-micron piksel Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO

NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0

GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou Güvenlik Parmak izi sensörü SIM Dual Nano SIM Ağ LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18

19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41 Ölçüler 150.9 x 74.9 x 8.1mm Ağırlık 191g Renkler Siyah, Beyaz

Mi Mix 2S'in 6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli bu hafta itibarıyla 530 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model ise 575 dolar fiyat etiketiyle gelecek. Son olarak 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model, 640 dolar fiyatla satışa çıkacak.