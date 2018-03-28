Huawei'nin yeni tanıtımını gerçekleştirdiği akıllı telefon modelleri Huawei P20, Huawei P20 Pro ve Huawei Mate RS özelliklerinin yanı sıra fiyat ve çıkış tarihi bilgileri içeriğimizde.
Huawei merakla beklenen basın toplantısını Paris'te gerçekleştirdi. Gerçekleşen basın toplantısı sonucunda yeni P20 telefon ailesi resmen tanıtıldı. Uzunca bir süredir internette sızıntı bilgileri dolaşan bu telefonlar şu anda tüm dikkatleri üzerlerine toplamaya başladı. Bu telefonlardan Porsche Design Huawei Mate RS ise sahip olduğu üst seviye fiyatla konuşuldu daha çok. P20 ailesiyle benzer tasarıma sahip telefonun 512 GB dahili hafızası bulunuyor.
Peki telefonların detayları neler?
HUAWEİ P20
228 x 1080 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 5,8 inç RGBW FullView ekran
Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi
4 GB RAM
128 GB depolama (microSD desteği yok)
Leica çift kamera: 20 megapiksellik monokrom sensör (F / 1.6), 12 megapiksel sensör (F / 1.8), 1,55µm piksel, 4D öngörücü odaklama, 5x Hibrid Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS
F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekim kamera
Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 3,400 mAh pil
Ön parmak izi sensörü
USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok
IP53 su ve toz geçirmezlik sertifikası
Tek / çift sim yuvası
EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte
Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın
Fiyatı: 649 €
Çıkış Tarihi: 27 Mart, çeşitli küresel pazarlarda
HUAWEİ P20 PRO
2240 x 1080 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 6.1 inç OLED FullView ekran
Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi
6 GB RAM
128 GB depolama (microSD desteği yok)
Leica üçlü kamera: 40 megapiksel RGB sensör (F / 1.8), 20 megapiksel monokrom sensör (F / 1.6) ve 8 megapiksel telefoto sensör (F / 2.4), 4D öngörücü odak, 3X optik zoom, 5x Hibrit Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS, Leica Color flaş
F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekimkamera
Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 4000 mAh pil
Ön parmak izi sensörü
USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok
IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikası
Tek / çift sim yuvası
EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte
Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın
Fiyatı: 899 €
Çıkış Tarihi: 6 Nisan, çeşitli küresel pazarlarda
PORSCHE DESİGN HUAWEİ MATE RS
2880 x 1440 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 6.10 inç OLED FullView ekran
Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi
6 GB RAM
256GB ve 512GB depolama alanı (microSD desteği yok)
Leica üçlü kamera ayarı: 40 megapiksel RGB sensör (F / 1.8), 20 megapiksel monokrom sensör (F / 1.6) ve 8 megapiksel telefoto sensör (F / 2.4), 4D öngörücü odak, 3X optik zoom, 5x Hibrit Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS, Leica Color flaş
F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekim kamera
Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 4000 mAh pil
Ekranın önündeki ve arkasındaki parmak izi sensörü
USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok
IP67 su ve toz geçirmezlik kamerası
tek / çift sim yuvası
EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte
Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın
Fiyatı: 1,695 (256GB) ve 2,095 Avro (512 GB)
Çıkış Tarihi: 12 Nisan, çeşitli küresel pazarlarda