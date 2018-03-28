Huawei merakla beklenen basın toplantısını Paris'te gerçekleştirdi. Gerçekleşen basın toplantısı sonucunda yeni P20 telefon ailesi resmen tanıtıldı. Uzunca bir süredir internette sızıntı bilgileri dolaşan bu telefonlar şu anda tüm dikkatleri üzerlerine toplamaya başladı. Bu telefonlardan Porsche Design Huawei Mate RS ise sahip olduğu üst seviye fiyatla konuşuldu daha çok. P20 ailesiyle benzer tasarıma sahip telefonun 512 GB dahili hafızası bulunuyor.

Peki telefonların detayları neler?

HUAWEİ P20

228 x 1080 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 5,8 inç RGBW FullView ekran

Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi

4 GB RAM

128 GB depolama (microSD desteği yok)

Leica çift kamera: 20 megapiksellik monokrom sensör (F / 1.6), 12 megapiksel sensör (F / 1.8), 1,55µm piksel, 4D öngörücü odaklama, 5x Hibrid Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS

F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekim kamera

Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 3,400 mAh pil

Ön parmak izi sensörü

USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok

IP53 su ve toz geçirmezlik sertifikası

Tek / çift sim yuvası

EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte

Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın

Fiyatı: 649 €

Çıkış Tarihi: 27 Mart, çeşitli küresel pazarlarda

HUAWEİ P20 PRO

2240 x 1080 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 6.1 inç OLED FullView ekran

Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi

6 GB RAM

128 GB depolama (microSD desteği yok)

Leica üçlü kamera: 40 megapiksel RGB sensör (F / 1.8), 20 megapiksel monokrom sensör (F / 1.6) ve 8 megapiksel telefoto sensör (F / 2.4), 4D öngörücü odak, 3X optik zoom, 5x Hibrit Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS, Leica Color flaş

F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekimkamera

Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 4000 mAh pil

Ön parmak izi sensörü

USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok

IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikası

Tek / çift sim yuvası

EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte

Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın

Fiyatı: 899 €

Çıkış Tarihi: 6 Nisan, çeşitli küresel pazarlarda

PORSCHE DESİGN HUAWEİ MATE RS

2880 x 1440 çözünürlük, 770 nit parlaklık ile 6.10 inç OLED FullView ekran

Huawei Kirin 970 işlemci ve sinirsel ağ işlem birimi

6 GB RAM

256GB ve 512GB depolama alanı (microSD desteği yok)

Leica üçlü kamera ayarı: 40 megapiksel RGB sensör (F / 1.8), 20 megapiksel monokrom sensör (F / 1.6) ve 8 megapiksel telefoto sensör (F / 2.4), 4D öngörücü odak, 3X optik zoom, 5x Hibrit Zoom, 4K ve 960fps ağır çekim video kaydı, Huawei AIS, Leica Color flaş

F / 2.0 diyafram ile 24 megapiksel özçekim kamera

Huawei Süper Şarj teknolojisine sahip 4000 mAh pil

Ekranın önündeki ve arkasındaki parmak izi sensörü

USB-C portu fakat 3,5 mm kulaklık girişi yok

IP67 su ve toz geçirmezlik kamerası

tek / çift sim yuvası

EMUI 8.1 ile Android 8.1 üstte

Renkler: Alacakaranlık, Gece Mavisi, Grafit Siyahı, Pembe Altın

Fiyatı: 1,695 (256GB) ve 2,095 Avro (512 GB)

Çıkış Tarihi: 12 Nisan, çeşitli küresel pazarlarda