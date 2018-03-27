Telefonlardaki GentContact tehlikesine dikkat!

Getcontact uygulamasında şu ana dek 4 milyarın üzerinde telefon numarası rehber sorgulaması yapıldı. Uygulamada çıkan sonuçlar enteresan olma özelliğini de taşıyor. Birden fazla sosyal kimlik taşıyan vatandaşlar kaydedilme biçimlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki Getcontact uygulamasına telefon numarasını teslim etmek doğru bir davranış mı?

SOSYAL MEDYADA BİR NUMARA!

Getcontact çılgınlığı son birkaç gündür Tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Öyle ki herkes uygulamayı açıp kim hangi isimle kendisini kaydetmiş; öğrenmeye çalışıyor.

Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcılar kendi numaralarıyla arama yaparak kendi isminin arkadaşlarının rehberinde nasıl göründüğünü öğrenebiliyor. Ancak ilginç isimler görmeye de hazırlıklı olun!

4 MİLYARI GEÇTİ!

Getcontact uygulaması giderek sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ediyor. İsimlerinin nasıl kaydedildiğini öğrenmek isteyen vatandaşların sayısı şimdiden 4 milyarı geçmiş durumda. Sosyal medyadan arkadaşları tarafından paylaşılan fotoğrafları gören vatandaşlar konunun ne olduğunu bu sistemi nasıl yapacaklarını merak ediyor.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sistem sizi "Rehberinizden ve GetContact veritabanından sorgulamaya başlayın!" yazısıyla karşılıyor. Sorgula kısmından telefon numaranızı yazıp sonuçları listele dedikten sonra insanların sizin adınızı rehberinize nasıl kaydettiğini öğrenebiliyorsunuz fakat telefon numaranızı sisteme teslim etmek tehlikeli mi?

REHBERİNİZ KOPYALANIYOR

Sisteme giriş yaptıktan sonra telefon numaranızı yazınca Getcontact uygulaması sizin rehberinizi kopyalama şansı yakalıyor. Rehberinizdeki kişilerin kopyalanması insanın özel hayatının gizliliği ilkesiyle çelişiyor.

REHBERİNİZİ NASIL SAKLI TUTABİLİRSİNİZ?

Getcontact uygulamasından ayrılmak için yani telefon rehberinizdeki bilgilerin daha fazla başkalarıyla paylaşılmaması için sistemden ayrılmanız mümkün. Peki sistemden nasıl ayrılabilirsiniz? Uygulama üzerinden "Ayarlar" sekmesine tıklayıp, GetContact hakkında butonuna tıkladıktan sonra "hesabı sil" imgesine tıklayarak uygulamadaki telefon numaranız ve rehber bilgilerinizi silebilirsiniz.