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500.000 kullanıcısı tehlikede

500.000 ANDROİD KULLANICISI TEHLİKEDE
27 Mart 2018, Salı Güncelleme : 15:40:04

için hazırlanan kötü niyetli uygulamalardan biriyle 500 binden fazla kullanıcıya virüs bulaştırılmış. Eğer siz de bu uygulamayı yüklediyseniz...

SophosLabs isimli araştırma şirket tarafından paylaşılan bir rapora göre, Google Play Store'da yer alan 7 farklı QR kod okuma uygulamasında zararlı yazılım bulunuyor. Bu QR kod uygulamalarına ek olarak, farklı bir akıllı pusula uygulamasının da yine zararlı yazılım içerdiği belirtiliyor.

Andr/HiddnAd-Aj ismi verilen casus yazılım, ilk etapta telefonda sahibinden izinsiz reklam oynatmaya başlıyor. Daha sonra telefonda virüs olabileceğine dair uyarılar vererek farklı uygulamaları indirmeye yönlendiriyor. Uygulamanın son aşamasında ise, kullanıcı tarafından girilen hemen her internet sitesinde başta zararsız gibi görünen ancak daha sonra türlü bağlantılar içeren reklamlar açarak telefonu virüs yuvası haline getiriyor.

Facebook, Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini de toplamış FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ DE TOPLAMIŞ

SophosLabs'ın raporuna göre, bu uygulamalar an itibariyle Google Play'den silindi. Ancak silinme işleminden önce, 500.000'den fazla kullanıcısının bu zararlı uygulamaları telefonuna indirdiği belirlendi. (Habertürk)

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