Huawei sürpriz bir şekilde en pahalı telefonu Huawei Mate RS'i de Paris'teki etkinliğinde ortaya çıkardı. Ancak baştan söylemeliyiz ki bu telefon öyle herkese hitap etmiyor; zaten 10 bin 300 TL'lik fiyatı cihazı biraz özel kılıyor. Peki Huawei Mate RS neden bu kadar pahalı, hangi özelliklerle geliyor?

P20'lerin aksine Huawei Mate RS çentiksiz 6 inç OLED ekran ile geliyor. Burada en büyük sürpriz ekran üzerinden parmak izi okunabiliyor olması. Cihazı hem ekran hem de arka kısımda bulunan okuyucudan açabiliyorsunuz. Cihazın bir diğer müthiş özelliği ise 8 pürüzsüz açıdan oluşması. Kasa tamamen cam ve metalden oluşurken, eğimli bir OLED ekran kullanılıyor.

Huawei Mate RS kamera özellikleri açısından oldukça dikkat çekici bir telefon. Ana kamera noktasında Leica işbirliği ile 40MP + 8MP + 20MP olmak üzere 3 farklı sensör bulunuyor. P20 Pro'da bulunan 5x hibrit yakınlaştırma, 960fps video kaydı ve yapay zeka bu telefonda da var. Tek fark Porsche Design'da kameralar ortada bulunuyor.

Telefona ayrı bir hava katan yapay zeka Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama noktasındaysa iki farklı seçenek sunuluyor: 256 GB ve 512 GB!

Hürriyet'e göre Mate RS 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Bunun dışında Süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve stero hoparlör gibi özellikler de telefonda bulunuyor.

Huawei Mate RS fiyatı ise depolama seçeneklerinin üzerinde şekilleniyor. 256 GB'lık versiyon 1,695 Euro'ya satılacakken, 512 GB'lık versiyon 2,095 Euro'ya satılacak.