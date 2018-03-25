OnePlus markası uzun bir süredir piyasaya sunduğu fiyat/performans oranı yüksek akıllı telefonlarıyla ülkemizdeki bir kesim tüketiciler de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Bu yüzden firmanın bu seneki üst seviye amiral gemisi OnePlus 6 da bir hayli merak ediliyor. Bu anlamda telefon hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz gün, OnePlus 6'nın 256 GB'lık modelinin 749 $ olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın teknik özelliklerini gösteren bir liste yayınlandı. İşte o liste;

6.28 inç 2280 x 1080 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 845 yonga seti (2.7 GHz CPU)

16 MP + 20 MP (f/1.7 diyafram aralığı)

20 MP ön kamera (f/2.0 diyafram aralığı)

6 GB + 128 GB RAM-dahili hafıza seçeneği

Android 8.1 işletim sistemi

3,450 mAh pil