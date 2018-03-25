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İşte 6'nın teknik özellikleri ve fiyatı!

İŞTE ONEPLUS 6'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ!
25 Mart 2018, Pazar Güncelleme : 12:13:35

Emre Çetinkaya

Çinli markasının yeni iddialı modeli olacak olan 'nın teknik özellikleri internete düştü. İşte o özellikleri ve fiyatı.

markası uzun bir süredir piyasaya sunduğu fiyat/performans oranı yüksek akıllı telefonlarıyla ülkemizdeki bir kesim tüketiciler de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Bu yüzden firmanın bu seneki üst seviye amiral gemisi da bir hayli merak ediliyor. Bu anlamda telefon hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz gün, OnePlus 6'nın 256 GB'lık modelinin 749 $ olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın teknik özelliklerini gösteren bir liste yayınlandı. İşte o liste;

6.28 inç 2280 x 1080 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 845 yonga seti (2.7 GHz CPU)

16 MP + 20 MP (f/1.7 diyafram aralığı)

20 MP ön kamera (f/2.0 diyafram aralığı)

6 GB + 128 GB RAM-dahili hafıza seçeneği

Android 8.1 işletim sistemi

3,450 mAh pil

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Mahmut Mahmut

Micro sd ve kulaklık girişi varmı

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cevapla 25.03.2018 23:47
Cem Cem

Oneplus 5T kullanıyorum. 4 aydır elimde. Akabinde note 8 de var. Sırf kalem ve Office için aldık. İnanın Oneplus daha hızlı ve daha iyi bir cihaz. Kameraları hemen hemen benzer. Ses kalitesi gene Oneplus 5t de daha iyi. Birini 5000 e aldım diğerini 2500 e aldım. 8 GB ram 128 GB hafıza ile hiç bir koşulda donma yaptığını görmedim. İnanıyorum ki Oneplus 6 da çok iyi olacak. Velhasıl biraz fiyatı artmış. Normalde 499 dolar etiketi ile çıkıyor. 799 dolar rakipleri ile kıyas yapıldığında gene düşük. Çünkü s9 note 8 iPhone x gibi telefonlar 900 dolar üzeri hep. Xiaomi yada Oneplus gibi firmalardan telefon alın. Pişman olmayacaksınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.03.2018 13:02
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