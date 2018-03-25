İşte OnePlus 6'nın teknik özellikleri ve fiyatı!
Çinli OnePlus markasının yeni iddialı modeli olacak olan OnePlus 6'nın teknik özellikleri internete düştü. İşte o özellikleri ve fiyatı.
OnePlus markası uzun bir süredir piyasaya sunduğu fiyat/performans oranı yüksek akıllı telefonlarıyla ülkemizdeki bir kesim tüketiciler de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Bu yüzden firmanın bu seneki üst seviye amiral gemisi OnePlus 6 da bir hayli merak ediliyor. Bu anlamda telefon hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.
Geçtiğimiz gün, OnePlus 6'nın 256 GB'lık modelinin 749 $ olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın teknik özelliklerini gösteren bir liste yayınlandı. İşte o liste;
6.28 inç 2280 x 1080 piksel AMOLED ekran
Snapdragon 845 yonga seti (2.7 GHz CPU)
16 MP + 20 MP (f/1.7 diyafram aralığı)
20 MP ön kamera (f/2.0 diyafram aralığı)
6 GB + 128 GB RAM-dahili hafıza seçeneği
Android 8.1 işletim sistemi
3,450 mAh pil
Micro sd ve kulaklık girişi varmıcevapla 25.03.2018 23:47
Oneplus 5T kullanıyorum. 4 aydır elimde. Akabinde note 8 de var. Sırf kalem ve Office için aldık. İnanın Oneplus daha hızlı ve daha iyi bir cihaz. Kameraları hemen hemen benzer. Ses kalitesi gene Oneplus 5t de daha iyi. Birini 5000 e aldım diğerini 2500 e aldım. 8 GB ram 128 GB hafıza ile hiç bir koşulda donma yaptığını görmedim. İnanıyorum ki Oneplus 6 da çok iyi olacak. Velhasıl biraz fiyatı artmış. Normalde 499 dolar etiketi ile çıkıyor. 799 dolar rakipleri ile kıyas yapıldığında gene düşük. Çünkü s9 note 8 iPhone x gibi telefonlar 900 dolar üzeri hep. Xiaomi yada Oneplus gibi firmalardan telefon alın. Pişman olmayacaksınız.cevapla 25.03.2018 13:02
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.