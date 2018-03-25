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APPLE, KATLANABİLEN İPHONE MU GELİŞTİRİYOR?
25 Mart 2018, Pazar Güncelleme : 12:46:31

gelenekselci tavrından yavaş yavaş çıkıyor ve son iddialara göre geliştiriyor.

Bank of America'nın ünlü analistlerinden Merrill Lynch, 'ın, iPhone X ile birlikte kullanıcıların kafasındaki iPhone tasarımını yıkması sonrasında, farklı bir proje üzerine çalıştığını belirtiyor. İddialara göre şirket, katlanabilen bir iPhone üretecek. Tabii ki şirketin, bu tasarım anlayışı için farklı çözüm yolları araması gerekiyor.

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Hürriyet'e göre zira, katlanabilen bir telefon tasarımı düşünüldüğünde akıllara farklılaşmış batarya, işlemci, devre kartı ve daha birçok temel donanım geliyor. Cihazın temel donanımlarının da katlanabilen telefon tasarımına uyması gerekiyor. Apple'ın böyle bir projeye başlayacağı iddiaları daha öncelerde de duyulmuştu. Şirketin, geçtiğimiz günlerde kendi micro-LED ekranını üreteceği haberi, bu iddiaları güçlendirdi. Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi adına attığı adımlar büyük. Hatta Samsung, Galaxy X adını verdikleri katlanabilir ekran tasarımlı telefonlarının prototipini de teknoloji meraklılarına sunmuştu.

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salih salih

bunlarla uğraşacağına o çentiği, kamera çıkıntısını kaldırsın, doğru dürüst tasarımlı telefonlar yapsın önce

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.03.2018 17:36
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