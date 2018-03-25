Bank of America'nın ünlü analistlerinden Merrill Lynch, Apple'ın, iPhone X ile birlikte kullanıcıların kafasındaki iPhone tasarımını yıkması sonrasında, farklı bir proje üzerine çalıştığını belirtiyor. İddialara göre şirket, katlanabilen bir iPhone üretecek. Tabii ki şirketin, bu tasarım anlayışı için farklı çözüm yolları araması gerekiyor.

Hürriyet'e göre zira, katlanabilen bir telefon tasarımı düşünüldüğünde akıllara farklılaşmış batarya, işlemci, devre kartı ve daha birçok temel donanım geliyor. Cihazın temel donanımlarının da katlanabilen telefon tasarımına uyması gerekiyor. Apple'ın böyle bir projeye başlayacağı iddiaları daha öncelerde de duyulmuştu. Şirketin, geçtiğimiz günlerde kendi micro-LED ekranını üreteceği haberi, bu iddiaları güçlendirdi. Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi adına attığı adımlar büyük. Hatta Samsung, Galaxy X adını verdikleri katlanabilir ekran tasarımlı telefonlarının prototipini de teknoloji meraklılarına sunmuştu.