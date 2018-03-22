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özel mesajlarınızı okuyor!

SİRİ ÖZEL MESAJLARINIZI OKUYOR!
22 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 12:56:05

'ın 'siyle ilgili ciddi haberler geldi. Görünüşe göre Siri, iPhone kullanıcılarının gizli mesajlarını da okuyor...

iOS 11'de ortaya çıkan bir güvenlik açığı, iPhone kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti. Öyle ki, iOS 11 yüklü iPhone'larda telefon kilit ekranındayken bile mesajların okunabilmesi mümkün.

Her ne kadar 'ın kendi mesajlaşma servisleri bu sorundan etkilenmese de, WhatsApp gibi üçüncü parti mesajlaşma servislerindeki mesajlar, tek bir komutla tarafından ifşa edilebiliyor.

Habertürk'e göre kullanıcıların genelde parmak izi veya standart şifreleme ile açarak okudukları WhatsApp, Messenger veya diğer üçüncü parti uygulama mesajları, "Hey Siri, bildirimleri oku" komutuyla telefon kilit ekranında bile olsa sesli şekilde dinlemek mümkün. İşin kötüsü, Apple bu hatayı bir güncelleme ile düzeltene kadar Siri'yi telefonun kilit ekranında pasif konuma almaktan başka bir çözüm yolu da bulunmuyor.

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BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

Öte yandan Siri'nin bu şekilde özel mesajları okuyor olması büyük bir güvenlik açığı olarak görülüyor. Apple'ın ise bu konuyla ilgili sonraki güncellemeyle birlikte düzeltmeler yapması bekleniyor.

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