Daha önce Redmi Note 5 Pro için MIUI 9.5.4 firmware'ı sızmıştı ve daha sonra telefona Android 8.1 Oreo güncellemesi geldi. Bu aslında büyük güncelleme işinin bir parçasıydı ve sonunda MIUI 9.5 için gerekli resmi açıklama yapıldı.

ESKİ TELEFONLAR DA GÜNCELLENECEK

Bazı eski telefonlar dahil olmak üzere birçok Xiaomi modeli MIUI 9.5'e yükseltilecek görünüyor. Tıpkı MIUI 8'de olduğu gibi. Sızan MIUI 9.5.4 yazılımı bu sürümün Android 8.1'e bağlı olduğunu ortaya koyarken, yalnızca Oreo için uygun cihazlar yararlananacak görünüyor.

MIUI 9.5'E GÜNCELLENECEK XIAOMİ TELEFONLAR VE ÇIKIŞ TARİHİ ŞEKİLDE:

Mi 3 - Nisan ortası

Mi 4 - Nisan ortası

Mi 5 - Nisan başı

Mi 5s - Nisan ortası

Mi 5s Plus - Nisan ortası

Mi 6 - Nisan başı

Mi Max - Mart sonu

Mi Max 2 - Nisan başı

Mi Max Prime - Mart sonu

Mi MIX - Nisan ortası

Mi MIX 2 - Nisan başı

Mi Note 2 - Nisan ortası

Mi Note 3 - Nisan ortası

Redmi 3 - Nisan ortası

Redmi 3S - Mart sonu

Redmi 4 - Nisan ortası

Redmi 4 Prime - Mart sonu

Redmi 4A - Mart sonu

Redmi 4X - Nisan başı

Redmi 5 - Nisan başı

Redmi 5 Plus - Nisan başı

Redmi 5A - Nisan başı

Redmi Note 2 - Nisan ortası

Redmi Note 3 Qualcomm - Mart sonu

Redmi Note 3 Special Edition - Mart sonu

Redmi Note 4 MTK - Mart sonu

Redmi Note 4X - Mart sonu

Redmi Note 5 - Nisan başı

Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1 - Nisan başı

Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite - Nisan başı

Tabii ki Xiaomi bu listede değişiklikler yapabilir. Eğer böyle bir gelişme olursa da güncellenmiş listeyi sizinle paylaşacağız.