2018 model iPhone X hakkındaki yeni detaylar

DigiTimes analisti Luke Lin, dikkat çekici bir rapor paylaştı. Lin'e göre Apple, yeni iPhone X için üretim maliyetini aşağıya çekebildi. Biraz daha açıklayıcı olursak yeni nesil iPhone X eskisine göre daha düşük maliyetle üretilecek. Bu durum 5.8 inç'lik iPhone X 2018'in mevcut iPhone X'e göre daha ucuz bir fiyatla çıkabileceği iddialarına neden oldu.

MALİYET 400 DOLARIN ÜSTÜNDEYDİ

Biraz daha detaylara girecek olursak, Luke Lin, 2018 iPhone X'in, orijinal iPhone X'e göre %10 daha düşük maliyetle üretileceğini vurguluyor. Şu anki iPhone X'in üretim maliyeti ise 400 doları geçiyor.

Bu sene içinde yeni iPhone X dışında 6.5 inç'lik OLED ekranlı iPhone X Plus'ın da çıkacağı söyleniyor. Ayrıca 6.1 inç'lik LCD ekranlı başka bir model daha var. Ama burada şöyle bir iddia daha var, 5.8 inç'lik modele ait son mühendislik örneklerinin 6.1 inç'lik LCD iPhone'a göre daha düşük seviyeli özelliklere veya daha düşük kapasiteye sahip bileşenlere sahip olduğu söyleniyor.

YENİ IPHONE X UCUZ MODEL OLABİLİR

Lin'e göre maliyet düşürme olayından sonra Apple, 5.8 inç'lik iPhone X'i en ucuz model olarak görmesine yol açtı. Bununla birlikte analist 5.8 inç'lik LCD ekranlı başka bir modelin askıya alındığını ve hatta iptal edildiğine inanıyor. Analist Apple ve Samsung'un bir anlaşmaya vardığını ve ekran panel maliyetinin artmasını engelleyecek "Tatmin edici şartlar" sağlandığını da iddia etti.

DigiTimes sektörde sağlam bağlantılara sahip bir yayın ve kaynakları genellikle güvenilir bilgiler sağlıyor. Bununla birlikte yeni iPhone'lar için söylenen bu bilgilerin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.