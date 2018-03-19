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kolay mı kırılıyor?

SAMSUNG GALAXY S9 KOLAY MI KIRILIYOR?
19 Mart 2018, Pazartesi Güncelleme : 23:05:23

Emre Çetinkaya

'un yeni üst seviye akıllı telefonları 'ların kırılabilirlik raporları yayınlandı. Bakalım 'lar kolay mı yoksa önceki modelleri daha zor mu kırılıyor?

, ve S9+ modellerinde % 20 daha kalın bir Gorilla Glass 5 cam ve önceki modellerle karşılaştırıldığında daha sert, 7 serisi alüminyum çerçeve kullandığını açıklamıştı. Yani Samsung 'lar dayanıklılık anlamında teoride geliştirilmiş durumdalar. Peki telefonların kırılabilirlik durumları nasıl?

Square Trade tarafından yapılan testlerde cihazların kırılabilirlik raporları hazırlandı. Testlere göre Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın sırasıyla 71 ve 76 puan kırılabilirlik puanı bulunuyor. Yani telefonlar orta-üst seviye kırılabilirlik riskine sahipler. Önceki S8 ve S8+ modelleri ise 76 ve 77 puan almışlar.

Teste göre bu cihazlar arasında kırılabilirlik anlamında pek bir fark yok ama az da olsa yeni modeller daha düşük riske sahip.

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