Huawei yeni bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. 27 Mart tarihinde bir etkinlik gerçekleştirecek olan firma üst seviye Huawei P20 ailesini resmen tanıtacak. Üst seviye özelliklere sahip olan Huawei P20 ailesinden Huawei P20 ve Huawei P20 Pro ile ilgili bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Bugün itibarıyla bu iki telefonun Avrupa fiyatları gün yüzüne çıktı.

Belirtilene göre Avrupa'da tek depolama seçeneğiyle gelecek olan telefonlardan Huawei P20, 4 GB RAM + 128 GB hafıza ikilisine, P20 Pro ise 6 GB RAM + 128 GB hafıza ikilisi var. Telefonların Avrupa fiyatları ise 679€ ve 899€ olacak gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra Huawei P20'nin 5.8 inç ekranı, P20 Pro'nun ise 6.1 inç ekranı olacak.