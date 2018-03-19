Hangi telefonlar Quick Charge 4'ten yararlanıyor?

Akıllı telefonlar her geçen gün daha da akıllanıyor, yeni özellikler kazanıyor. Tabii ki bu özellikleri kullanmanın belirli bir bedeli var. Yani pil gücünden bahsediyoruz. Oldukça kritik bir mevzu, bununla birlikte şarj olma süresi de bir hayli önemli. Mesela telefonunuzda çok az şarj kaldı ve bir yere gitmeniz gerekiyor, ancak şarj etmek için çok az vaktiniz var diyelim. Bu noktada hızlı şarj teknolojisi devreye giriyor. Ünlü çip tasarımcısı Qualcomm'un Quick Charge 4 çözümü eskilere göre çok daha hızlı şarj imkanı sağlıyor. Bu teknolojiyi kullanan çok az sayıda telefon var. Quick Charge 4'ü destekleyen ve en hızlı şarj olan telefonlar nedir?
Söz konusu teknolojinin mimarı olan dünya devi Qualcomm, yeni Quick Charge teknojisi ile uyumlu cihazların listesini yayınladı. Listede en az birkaç cihaz bulunması gerekirken sadece bir telefonun yer alması hayal kırıklığı yaşatıyor. Hürriyet'in haberine göre Qualcomm'un en hızlı şarj teknolojisini destekleyen tek akıllı telefon Razer Phone.
LG G7'DE DE OLABİLİR
ZTE Nubia Z17, Qualcomm tarafından gözden kaçırılmış gibi görünüyor. Bu listeye yıl sonuna kadar bir kaç cihaz daha eklenebilir. LG'nin yeni amiral gemisi G7'nin de Quick Charge 4 desteği ile geleceği tahmin ediliyor.
Quick Charge 3 ile kıyaslandığında, bu teknoloji % 20 daha hızlı ve % 30 daha verimli. Bu teknolojiyi destekleyen telefonlar sadece 5 dakika şarj ile 5 saat kullanılabiliyor.