Hangi telefonlar Quick Charge 4'ten yararlanıyor?

Söz konusu teknolojinin mimarı olan dünya devi Qualcomm, yeni Quick Charge teknojisi ile uyumlu cihazların listesini yayınladı. Listede en az birkaç cihaz bulunması gerekirken sadece bir telefonun yer alması hayal kırıklığı yaşatıyor. Hürriyet'in haberine göre Qualcomm'un en hızlı şarj teknolojisini destekleyen tek akıllı telefon Razer Phone.

LG G7'DE DE OLABİLİR

ZTE Nubia Z17, Qualcomm tarafından gözden kaçırılmış gibi görünüyor. Bu listeye yıl sonuna kadar bir kaç cihaz daha eklenebilir. LG'nin yeni amiral gemisi G7'nin de Quick Charge 4 desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

Quick Charge 3 ile kıyaslandığında, bu teknoloji % 20 daha hızlı ve % 30 daha verimli. Bu teknolojiyi destekleyen telefonlar sadece 5 dakika şarj ile 5 saat kullanılabiliyor.