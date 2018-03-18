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GALAXY S9+'IN MALİYETİ NE KADAR?
18 Mart 2018, Pazar Güncelleme : 13:48:50

Emre Çetinkaya

'un yeni üst seviye akıllı telefon modeli 'ın ne kadar mal olduğu belli oldu. Peki Galaxy S9+ mı, Galaxy Note 8 mi yoksa iPhone X mi daha li.

yeni telefonları Galaxy S9+ ve Galaxy S9'u yavaş yavaş piyasa sunuyor. Telefonların Türkiye fiyatlarını ise biliyoruz. Galaxy S9 fiyatı 64 GB sürüm için 4.599 TL olarak belirlenmişken, 64 GB 'ın fiyatı ise 5.199 TL. Peki bu fiyatlarla satılacak olan telefonları bileşen ücretleri ve toplam leri ne kadar?

GALAXY S9+ MALİYETİ

Yeni Galaxy S9+ modeli için yapılan bileşen analizlerine göre, telefon 379 dolara mal ediliyor. Tabii ki bunlar sadece telefonun bileşen ücretlerinin toplamı. Yani Ar-Ge ve reklam vs. harcamaları bu maliyete dahil değil.

Diğer taraftan bir karşılaştırma için, aynı metotla yapılan araştırmada, Galaxy Note 8'in ise 369 dolara mal edildiğini görüyoruz. iPhone X ise 389.5 dolara mal ediliyor.

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