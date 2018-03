Google hatırlayacağınız üzere aylar önce yapay zeka ve arttırılmış gerçeklikle desteklenen Google Lens adlı bir fotoğraf uygulaması yayınlamıştı. Birkaç hafta önce Android ve iPhone'lara geleceğini öğrendiğimiz Google, bugün itibarıyla bu uygulamayı iPhone'ların kullanımına sunuyor. Aslında bir deneme fırsatı veriyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Google Lens'i iOS için Google Fotoğraflar uygulamasında deneyebilecekler. Bu özellik önümüzdeki hafta içinde kullanıma sunulacak. Google Lens'e erişmek için Google Fotoğraflar'ın en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

GOOGLE LENS NEDİR?

Google Lens, yapay zeka ve telefonların kamerasını birleştiren bir özellik. Biraz daha açıklayacak olursak, kameranın gördüğü her şey için bilgi verebiliyor. Mesela sokakta modelini bilmediğiniz eski bir araba gördünüz diyelim. Google Lens sizin için o arabayla ilgili tüm sonuçları bulunuyor. Bunu ise yapay zekayla gerçekleştiriyor. Özetle Google Lens nesne, yer, ürün veya her neyse hemen hemen her şeyi tarayıp, Asistan aracılığıyla sonuçları kullanıcıya sunuyor.