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için Android 8.0 dağıtılmaya başladı!

GALAXY NOTE 8 İÇİN ANDROİD 8.0 OREO DAĞITILMAYA BAŞLADI!
17 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 23:56:44

Emre Çetinkaya

'un üst seviye telefonlarından için Android 8.0 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başladı. Çok kısa bir sürede küresel dağıtımın başlanması bekleniyor.

, bir süredir Galaxy S8 ve için Android 8.0 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak Mart ayını da geride bıraktık ve cihazlar için güncelleme hala küresel olarak dağıtılmaya başlamamıştı. Ancak Galaxy Note 8 kullanıcıları için bugün güzel bir haberimiz var.

Bugün Fransa'dan gelen haberlere göre Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi sonunda bu ülkede dağıtılmaya başlamış.

Her ne kadar diğer ülkelerin güncellemeye ne zaman kavuşacakları konusunda net bir bilgi sahibi olmasak da bu önemli bir işaret. Samsung çok kısa bir süre içerisinde bu güncellemeyi küresel olarak da dağıtmaya başlayacaktır.

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