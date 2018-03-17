Samsung, bir süredir Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak Mart ayını da geride bıraktık ve cihazlar için güncelleme hala küresel olarak dağıtılmaya başlamamıştı. Ancak Galaxy Note 8 kullanıcıları için bugün güzel bir haberimiz var.

Bugün Fransa'dan gelen haberlere göre Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi sonunda bu ülkede dağıtılmaya başlamış.

Her ne kadar diğer ülkelerin güncellemeye ne zaman kavuşacakları konusunda net bir bilgi sahibi olmasak da bu önemli bir işaret. Samsung çok kısa bir süre içerisinde bu güncellemeyi küresel olarak da dağıtmaya başlayacaktır.