Vodafone, 3 Samsung akıllı telefon alana Samsung J2 hediye ediyor

Vodafone, iletişim teknolojilerinin gücüyle işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunmayı sürdürüyor. Vodafone, Türkiye'nin teknoloji devi Samsung ile güçlerini birleştirerek Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirdiği '3 Cihaz alana 1 cihaz hediye kampanyası" ile işletmelere önemli bir maliyet avantajı sağlayarak kurumsal müşterilerinin alım gücüne destek sağlıyor.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı cihaz markalarından Samsung'un pazardaki en geniş ürün yelpazesini sunan Yarına Hazır Cihazlar Platformu'nda yer alan akıllı telefonlardan diledikleri modelden üç adet alan işletmelere, alanında en çok satılan akıllı telefon Samsung J2 anında hediye ediliyor. 31 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Vodafone'lu işletmeler tüm çalışanlarına son model akıllı telefonları en uygun ödeme seçenekleri ile alacak.

Kızıldağ: "İşletmelerin akıllı cihaz ihtiyacını önemli ölçüde gidermeyi hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Dijitalleşme, rekabet koşullarının çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüz iş dünyasında işletmelerin daha az maliyet, daha fazla kar ve verimlilikle iş yapmalarına imkan tanıyan en önemli unsur. Vodafone olarak biz de işletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, kurumsal abonelerimizin dijitalleşmesini hızlandırmak ve onları yarına hazırlamak amacıyla oluşturduğumuz "Yarına Hazırım Platformu" ile işletmelerin kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek daha etkin çalışmalarını hedefliyoruz. Akıllı cihaz kullanımı da dijitalleşmek isteyen bir işletme için en temel gereksinim. Bu kapsamda özellikle KOBİ'leri onlara ek mali yükümlülükler getirmeden dijitalleştirmek ve yarına hazırlamak için dünyanın en önemli akıllı cihaz üreticilerinden Samsung ile önemli bir işbirliğine imza attık. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan bu işbirliği ile, istediği model Samsung akıllı telefonlardan 3 adet alan kurumsal abonelerimize 1 akıllı telefonu da biz hediye ediyoruz. İşletmelerdeki her bir çalışanın en gelişmiş Samsung marka akıllı telefonlar aracılığı ile işini mobil olarak takip etmesini sağlayacak bu kampanya ile KOBİ'lerin akıllı cihaz ihtiyacını önemli ölçüde gidermeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz."