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Kesinlik kazandı: G6, ile geliyor!

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Giriş Tarihi: 12.02.2017, 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 12:32
Etiketler:
lg LG G6 sızıntı görsel fotoğraf Snapdragon 821 qualcomm
Kesinlik kazandı: LG G6, Snapdragon 821 ile geliyor!

'nin yeni üst seviye akıllı telefon modeli ile ilgili yeni bir geldi. Bu sızıntıyla birlikte cihazın yonga setine sahip olduğu kesinlik kazandı.

Emre Çetinkaya

Şimdiye kadar her yıl Android'li akıllı telefon üreticileri amiral gemisi modellerinde Qualcomm'un en üst seviye yonga setine yer veriyorlardı. Ancak bu yıl ile Samsung özel bir anlaşma yaptı ve en üst seviye Snapdragon 835'in kullanımında ambargo koyma yoluna gitmişti.

Bu hamle Samsung'un yeni Galaxy S8 modellerini diğer modellere göre öne taşıyacak olsa da, uzun vadede Qualcomm'a ciddi zararlar verecek gibi görünüyor.

İili: LG G6 ve fırçalanmış metal tasarımı karşınızda

Bu anlamda bugün LG'nin yeni amiral gemisi modeli G6'nın Snapdragon 821 yonga setini çalıştıracağı kesinlik kazandı. Bugün internete sızdırılan de 'nın özellikleri göründü.

Bu özellikler arasında ise 5.7 inç Full HD ekran, yonga seti, parmak izi sensörü, su ve toza dayanıklılık görülebiliyor.

Diğer taraftan LG G6'nın işlemcisinin önceki LG V20 modelinden %5 daha performanslı olduğu söyleniyor. Ayrıca Snapdragon 821'de grafik birimi tarafında Adreno 530 GPU'su yer alıyor. 2.4 GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli Kyro çekirdekleri olan Snapdragon 821'in Quick Charge 3.0 desteği sayesinde LG G6, %38 daha hızlı şarj olabilecek.
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