Kesinlik kazandı: LG G6, Snapdragon 821 ile geliyor!

Şimdiye kadar her yıl Android'li akıllı telefon üreticileri amiral gemisi modellerinde Qualcomm'un en üst seviye yonga setine yer veriyorlardı. Ancak bu yıl Qualcomm ile Samsung özel bir anlaşma yaptı ve en üst seviye Snapdragon 835'in kullanımında ambargo koyma yoluna gitmişti.

Bu hamle Samsung'un yeni Galaxy S8 modellerini diğer modellere göre öne taşıyacak olsa da, uzun vadede Qualcomm'a ciddi zararlar verecek gibi görünüyor.

Bu anlamda bugün LG'nin yeni amiral gemisi modeli G6'nın Snapdragon 821 yonga setini çalıştıracağı kesinlik kazandı. Bugün internete sızdırılan görselde LG G6'nın özellikleri göründü.

Bu özellikler arasında ise 5.7 inç Full HD ekran, Snapdragon 821 yonga seti, parmak izi sensörü, su ve toza dayanıklılık görülebiliyor.

Diğer taraftan LG G6'nın işlemcisinin önceki LG V20 modelinden %5 daha performanslı olduğu söyleniyor. Ayrıca Snapdragon 821'de grafik birimi tarafında Adreno 530 GPU'su yer alıyor. 2.4 GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli Kyro çekirdekleri olan Snapdragon 821'in Quick Charge 3.0 desteği sayesinde LG G6, %38 daha hızlı şarj olabilecek.