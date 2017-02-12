BlackBerry 'Mercury' için resmi tarih verildi

BlackBerry Mercury için geri sayım devam ediyor. Son dönemde hakkında sıkça haberler gelen BlackBerry Mercury modeli son olarak geçen gün ABD'nin ABC kanalında yayınlanan başrolünde Tim Allen'ın yer aldığı sitcom dizisi Last Man Standing'de görünmüştü.

Çok geçmeden BlackBerry, yeni üst seviye modeli 'Mercury' için resmi tanıtım tarihini açıkladı. Bir görselle paylaşılan tarihe göre, QWERTY klavyeli yeni 'Mercury' 25 Şubat tarihinde yani MWC 2017 kapsamında tanıtılacak. Zaten tanıtım yeri olarak MWC 2017'nin gerçekleştirileceği Barselona şehri not olarak düşülmüş.

Önceki sızıntılara göre Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi özellikler olacak.