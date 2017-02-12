| Üye ol | 12 Şubat 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

'' için resmi tarih verildi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 12.02.2017, 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 11:47
Etiketler:
Blackberry Mercury BlackBerry Mercury çıkış tarihi tanıtım MWC 2017 barselona
BlackBerry 'Mercury' için resmi tarih verildi

'nin merakla beklenen yeni üst seviye akıllı telefonunun resmi tarihi sonunda açıklandı.

Emre Çetinkaya

BlackBerry Mercury için geri sayım devam ediyor. Son dönemde hakkında sıkça haberler gelen modeli son olarak geçen gün ABD'nin ABC kanalında yayınlanan başrolünde Tim Allen'ın yer aldığı sitcom dizisi Last Man Standing'de görünmüştü.

Çok geçmeden BlackBerry, yeni üst seviye modeli 'Mercury' için resmi tarihini açıkladı. Bir görselle paylaşılan tarihe göre, QWERTY klavyeli yeni 'Mercury' 25 Şubat tarihinde yani kapsamında tanıtılacak. Zaten tanıtım yeri olarak MWC 2017'nin gerçekleştirileceği Barselona şehri not olarak düşülmüş.

Önceki sızıntılara göre Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi özellikler olacak.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16654
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın