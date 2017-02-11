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kendi sini üretecek!

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 15:12
Etiketler:
Xiaomi işlemci mobil donanım üretici rapor
Xiaomi kendi işlemcisini üretecek!

Çinli şimdi de akıllı telefonlarda işlerine girmeye hazırlanıyor.

Emre Çetinkaya

Çin merkezli Xiaomi, akıllı telefon konusunda işleri rayına oturttuktan sonra farklı alanlara girmeye devam ediyor. The Wall Street Journal larına göre , ürünleri için kendi sini kullanmayı planlıyor.

Xiaomi'nin bu konudaki planlarının ardında ise Qualcomm'a son dönemde azalan güven ve rahatsızlıkların olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Xiaomi'nin bu hamlesinin ardından önemli bir maliyeti olan işlemci konusunda maliyetleri ve bununla birlikte akıllı telefon fiyatlarını biraz daha indirmesi bekleniyor.

Ayrıca şirket, diğer üreticileriyle sorun yaşayan akıllı telefon üreticilerine işlemci satarak ek gelir sağlamış olacak.
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