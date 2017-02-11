Xiaomi kendi işlemcisini üretecek!

Çin merkezli üretici Xiaomi, akıllı telefon konusunda işleri rayına oturttuktan sonra farklı alanlara girmeye devam ediyor. The Wall Street Journal raporlarına göre Xiaomi, ürünleri için kendi işlemcisini kullanmayı planlıyor.

Xiaomi'nin bu konudaki planlarının ardında ise Qualcomm'a son dönemde azalan güven ve rahatsızlıkların olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Xiaomi'nin bu hamlesinin ardından önemli bir maliyeti olan işlemci konusunda maliyetleri ve bununla birlikte akıllı telefon fiyatlarını biraz daha indirmesi bekleniyor.

Ayrıca şirket, diğer donanım üreticileriyle sorun yaşayan akıllı telefon üreticilerine işlemci satarak ek gelir sağlamış olacak.