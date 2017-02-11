| Üye ol | 11 Şubat 2017,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

, sonunda iki-adımlı doğrulama sistemine geçti!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 11.02.2017, 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 12:59
Etiketler:
whatsapp özellik iki adımlı doğrulama güvenlik mobil mesajlaşma
WhatsApp, sonunda iki-adımlı doğrulama sistemine geçti!

En çok kullanılan uygulaması artık daha güvenli. Artık platformda iki-adımlı doğrulama sistemi var.

Emre Çetinkaya

WhatsApp şu anda 1.2 milyar kullanıcısıyla açık ara en çok kullanılan uygulaması. Kullanıcıların 'ı bu denli tercih etmesinin sebebi elbette "çok güvenli" olması değildi. Ancak platform yavaş yavaş daha güvenli hale geliyor.

Daha önce uçtan-uca şifreleme sistemini kullanıcıları için sunan WhatsApp şimdi de iki-adımlı doğrulama sistemine geçiş yaptığını duyurdu. Son aylarda test edilen bu le birlikte WhatsApp, çok daha güvenli hale geldi.

Artık WhatsApp'ta kullanıcılar, SMS doğrulamasının yanı sıra 6-haneli dijital şifre de girmek durumunda kalacaklar. Böylece bir kullanıcının WhatsApp konuşmalarına erişmek için iki adımdan geçmek gerekecek.

İlgili: WhatsApp'ta "yanlış mesaj" devri bitiyor!

Nasıl yapılır?

Kullanıcıların iki-adımlı doğrulama sistemine geçiş yapabilmek için Ayarlar > İki adımlı doğrulama > Aktif et adımlarını izlemesi yeterli oluyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16648
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın