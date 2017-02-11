WhatsApp, sonunda iki-adımlı doğrulama sistemine geçti!

WhatsApp şu anda 1.2 milyar kullanıcısıyla açık ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. Kullanıcıların WhatsApp'ı bu denli tercih etmesinin sebebi elbette "çok güvenli" olması değildi. Ancak platform yavaş yavaş daha güvenli hale geliyor.

Daha önce uçtan-uca şifreleme sistemini kullanıcıları için sunan WhatsApp şimdi de iki-adımlı doğrulama sistemine geçiş yaptığını duyurdu. Son aylarda test edilen bu özellikle birlikte WhatsApp, çok daha güvenli hale geldi.

Artık WhatsApp'ta kullanıcılar, SMS doğrulamasının yanı sıra 6-haneli dijital şifre de girmek durumunda kalacaklar. Böylece bir kullanıcının WhatsApp konuşmalarına erişmek için iki adımdan geçmek gerekecek.

Nasıl yapılır?

Kullanıcıların iki-adımlı doğrulama sistemine geçiş yapabilmek için Ayarlar > İki adımlı doğrulama > Aktif et adımlarını izlemesi yeterli oluyor.