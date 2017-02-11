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'de göz (iris) tarayıcısı olabilir

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 20:36 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 20:40
Etiketler:
apple iphone 8 göz tarayıcı iris tarayıcı
iPhone 8'de göz (iris) tarayıcısı olabilir

'ın sıradaki telefon ailesi hakkında yeni bilgiler arka arkaya geliyor.

Mahmut Saral

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberimizde, eylül ayında 3 tane iPhone 8 modelinin tanıtılabileceğinden ve bu 3 modelde de kablosuz şarj teknolojisine yer verilebileceğinden söz etmiştik.

Yeni gelen bilgiler ise, göz (iris) tarayıcısı teknolojisi üzerine. Daha önce Microsoft ve Samsung'un da bazı cihazlarında yer verdiği bu teknoloji, yeni 'lerde de olabilir.

Digitimes, aynı zamanda 'ın OLED ekran paneli kullanımı konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü de tekrarlıyor.
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