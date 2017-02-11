iPhone 8'de göz (iris) tarayıcısı olabilir

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberimizde, eylül ayında 3 tane iPhone 8 modelinin tanıtılabileceğinden ve bu 3 modelde de kablosuz şarj teknolojisine yer verilebileceğinden söz etmiştik.

Yeni gelen bilgiler ise, göz (iris) tarayıcısı teknolojisi üzerine. Daha önce Microsoft ve Samsung'un da bazı cihazlarında yer verdiği bu teknoloji, yeni iPhone 8'lerde de olabilir.

Digitimes, aynı zamanda Apple'ın OLED ekran paneli kullanımı konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü de tekrarlıyor.