Galaxy S8 Plus adı onaylandı!

Samsung'un yeni üst seviye modelleri için artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Bununla birlikte cihazların son detayları da gelmeye devam ediyor. Ancak şimdiye kadar bu yeni üst seviye modellerin adları kesin olarak belli değildi.

Bugün bu konuyla ilgili yeni bir sızıntı yapıldı. Mobil dünyanın sızıntı kaynağı Evan Blass, paylaştığı mini görselle Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinin logosunu gösterdi. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere firmanın yeni üst seviye modeli "Galaxy S8 Plus" olarak adlandırılmış.

İşte Galaxy S8 Plus modelinin logosu;