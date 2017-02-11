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adı onaylandı!

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 23:40
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Plus mobil sızıntı akıllı telefon logo ortaya çıktı
Galaxy S8 Plus adı onaylandı!

'un yeni üst seviye modeli Galaxy S8 ve 'ın adı onaylandı.

Emre Çetinkaya

Samsung'un yeni üst seviye modelleri için artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Bununla birlikte cihazların son detayları da gelmeye devam ediyor. Ancak şimdiye kadar bu yeni üst seviye modellerin adları kesin olarak belli değildi.

Bugün bu konuyla ilgili yeni bir yapıldı. dünyanın sızıntı kaynağı Evan Blass, paylaştığı mini görselle 'un yeni amiral gemisi modellerinin sunu gösterdi. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere firmanın yeni üst seviye modeli "Galaxy S8 Plus" olarak adlandırılmış.

İlgili: Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesi Note 7 ile aynı olacak!

İşte Galaxy S8 Plus modelinin logosu;
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