Galaxy S7'nin pil ömrü Nougat'ın ardından %10 kötüleşti

Ülkemizdeki Galaxy S7 ve S7 edge kullanıcıları Android 7.0 Nougat güncellemesini beklemeye devam ederken, bazı bölgelerdeki kullanıcılar için bu güncelleme çoktan dağıtılmaya başlamıştı. Bununla birlikte güncellemenin Galaxy S7 ve S7 edge'i nasıl etkilediğiyle ilgili raporlar elimize ulaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S7 edge modelinin Android 7.0 Nougat güncellemesinin ardından pil performansıyla ilgili ilk gelişmeleri aktarmıştık. Şimdi ise Phonearena sitesi, Galaxy S7 ve S7 edge'in Nougat sonrasını pil performansını paylaştı.

%10'a yakın düşüş

Yayınlanan rapora göre Galaxy S7 modeli Nougat güncellemesinin ardından aynı kullanımda pil konusunda %9.4 oranında düşüş yaşamış. Nougat güncellemesinden sonra Galaxy S7'nin pili yaklaşık 6 saat giderken, Marshmallow güncellemesinde ise 6 saat ve 37 dakika gidiyordu. İşte grafiği;

Diğer taraftan Galaxy S7 edge modelinde ise Nougat sonrası pil 6 saat ve 35 dakika gidiyor. Marshmallow'da ise cihazın pili 7 saat ve 10 dakika gidiyormuş. Yani %8.1'lik bir gerileme söz konusu. İşte grafik;