Sony'nin yeni Xperia telefonuna ait fotoğraflar ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Xperia XA, diğer X kardeşlerine göre daha mütevazi, cep dostu olarak tanınan bir model. Şimdi XA'nın 2017 modeli geliyor, bu cihaza ait yeni fotoğraflar sızdırıldı.

Sony Xperia XA2 veya XA 2017, önceki modelden bildiğimiz tasarımı koruyor ve hatta daha keskin köşelere sahip.

Bu yeni fotoğraflar, daha önce sızdırılmış olan görseller ve videolarla eşleşiyor. Büyük ihtimalle de telefon Barcelona'da tanıtılacak.

Yeni fotoğrafların kaynağı telefonun XA2 adıyla satılacağını iddia ediyor. Bu arada görseller biraz kalitesiz, ancak Android sürümünün 7.0 olduğu görülüyor. İddiaya göre XA2'de MediaTek Helio P20 yonga seti, 4 GB RAM, 23 MP ana kamera ve 16 MP ön kamera var. Bolca selfie çekebilirsiniz.

Söylentiler USB-C portunun ve kulaklık girişinin olacağı konusunda da ısrarcı. Fiyatının ise 320 dolar civarında olması bekleniyor. Aşağı yukarı 1170 TL ediyor. Bu fiyat ülkelerdeki vergi oranlarına göre değişiklik gösterecektir.