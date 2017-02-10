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'nin yeni Xperia telefonuna ait lar ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 09:58
Etiketler:
sony Xperia XA2 Xperia XA (2017) sony xperia sızıntı fotoğraf görsel
Sony'nin yeni Xperia telefonuna ait fotoğraflar ortaya çıktı

Peki söz konusu telefonun özellikleri ve fiyatı belli mi?

Hasan Uğur Nayır

Xperia XA, diğer X kardeşlerine göre daha mütevazi, cep dostu olarak tanınan bir model. Şimdi XA'nın 2017 modeli geliyor, bu cihaza ait yeni lar sızdırıldı.

Xperia XA2 veya XA 2017, önceki modelden bildiğimiz tasarımı koruyor ve hatta daha keskin köşelere sahip.

Bu yeni fotoğraflar, daha önce sızdırılmış olan ler ve videolarla eşleşiyor. Büyük ihtimalle de telefon Barcelona'da tanıtılacak.

Yeni fotoğrafların kaynağı telefonun XA2 adıyla satılacağını iddia ediyor. Bu arada görseller biraz kalitesiz, ancak Android sürümünün 7.0 olduğu görülüyor. İddiaya göre XA2'de MediaTek Helio P20 yonga seti, 4 GB RAM, 23 MP ana kamera ve 16 MP ön kamera var. Bolca selfie çekebilirsiniz.

Söylentiler USB-C portunun ve kulaklık girişinin olacağı konusunda da ısrarcı. Fiyatının ise 320 dolar civarında olması bekleniyor. Aşağı yukarı 1170 TL ediyor. Bu fiyat ülkelerdeki vergi oranlarına göre değişiklik gösterecektir.
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Nazım Nazım

Çerçeve olarak hâlâ düzelme yapmadiysa Sony ne olacak böyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 14:01
marry marry

Alt ve üst çerçeveler 3. Havaalanına pist olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.02.2017 10:48
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